У столичному Гідропарку масова бійка переросла в різанину, поранено військового

Масова бійка в столичному Гідропарку переросла в різанину, в ході якої отримав поранення військовослужбовець. Про це у Facebook інформує "Київ оперативний".

"Найважче постраждав військовослужбовець. Поки відомо, що звуть його Ілля Володимирович, він 1994 року народження, прописаний у Нікополі. Отримав ножове поранення і зараз у важкому стані перебуває в лікарні", - йдеться в повідомленні. Причини події встановлює слідчо-оперативна група, яка працює на місці злочину.

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Поранення завдав чоловік, який раніше вже притягувався до відповідальності за статтями 115 і 186 КК. Він, також з травмами, був у лікарні, де його і затримали працівники поліції. Знаряддя злочину перебувало в його кишені.

Раніше в Полтаві побилися іноземні студенти, двоє з них були госпіталізовані з травмами та ножовими пораненнями.