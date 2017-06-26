На Львівщині вантажівка впала з мосту в річку: двоє чоловіків загинули

На Львівщині сьогодні, 26 червня, вантажний автомобіль впав з мосту в річку, у результаті чого загинули двоє чоловіків.

Як повідомила УНІАН начальник відділу комунікацій Нацполіції області Світлана Добровольська, автопригода сталася близько 14.00 у селищі Жвирка Сокальського району. Автомобіль «ЗІЛ-131» з‘їхав з мосту, який прокладено через річку, і впав. На місці події загинули водій та пасажир вантажівки.

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Як зазначила Добровольська, працює слідчо-оперативна група, наразі встановлено, що водій та 30-річний пасажир вантажівки є мешканцями Сокальського району. Кому належить «ЗІЛ-131» та причини ДТП встановлюються.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.