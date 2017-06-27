На Закарпатті водій на Lexus збив шлагбаум і травмував прикордонника

У Закарпатській області на пункті пропуску "Вилок" на кордоні з Угорщиною водій збив шлагбаум і травмував співробітника прикордонної служби.

Інцидент стався близько 16:30 26 червня, повідомив речник Державної прикордонної служби України Олег Слободян.

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Білий "Lexus" з українськими номерами заїхав на виїзд з України. Усередині перебували двоє чоловіків. Під час перевірки у прикордонників виникли підозри щодо можливої підробки номера кузова транспортного засобу. Тому вони вирішили більше ретельно перевірити автомобіль і документи.

Замість того, аби прослідувати до спеціального боксу, один з чоловіків сів за кермо, різко розвернувся і на великій швидкості поїхав на виїзд з пункту пропуску в бік України. Другий почав заважати прикордоннику застосувати прилад для примусової зупинки автомобіля. Автівка на великій швидкості збила шлагбаум, який рікошетом вдарив прикордонника.

Прикордонники почали переслідувати зловмисників і повідомили про подію поліцію. Невдовзі втікачі з'їхали на узбіччя та залишили автівку. Одного із чоловіків затримано. Стосовно нього та його спільника можуть порушити кримінальні справи за опір працівнику правоохоронних органів та підробку номерів агрегатів транспортного засобу.

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Військовослужбовець, який отримав травму, перебуває у лікарні, його життю нічого не загрожує.