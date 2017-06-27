Внаслідок вибуху автомобіля в Києві травми отримали двоє перехожих

В результаті вибуху автомобіля в Києві постраждали дві людини.

Так, поранення отримала жінка 1990 р., повідомили в прес-службі поліції Києва.

Дівчину доставили в лікарню, де їй надають необхідну медичну допомогу. За попередніми даними медиків, у неї - осколкові поранення ніг, її життю нічого не загрожує.

Читайте такожУ Києві на заводі пролунав вибух

Крім того, в результаті події постраждав літній чоловік. Його забрала швидка. Про це повідомив директор департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко, пише "112 Україна".

"Він був поруч і отримав якесь легке ушкодження, або просто отримав якусь невелику психологічну травму, але його життю нічого не загрожує", - зазначив Шевченко.

Нагадаємо, що сьогодні в Києві вибухом було знищено автомобіль. Повідомляється, що загиблий під час вибуху авто в Києві керував спецназом ГУР.