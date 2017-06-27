Загиблий при вибуху авто в Києві керував спецназом ГУР - ЗМІ

Загиблий від вибуху "Мерседеса" в Солом'янському районі Києва керував спецназом Головного управління розвідки Міноборони.

Про це з посиланням на джерела в Міноборони повідомила "Українська правда".

У той же час, поліція поки ім'я загиблого не повідомляла.

Повідомляється, що за попередньою інформацією, від вибуху загинув військовослужбовець Міністерства оборони України.

Зараз з'ясовуються всі обставини.

Як повідомляв УНІАН, у Києві на розі вулиць Солом'янська та Олексіївська сьогодні, 27 червня, вранці вибухнув автомобіль «Мерседес», загинув водій.

На місці працюють слідчо-оперативні групи, експерти-криміналісти, вибухотехніки, лікарі «швидкої» і рятувальники. Встановлюються причини та обставини вибуху.