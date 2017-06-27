У Києві на Петрівці екскаватор врізався у заповнену маршрутку (відео)
13:10, 27 червня 2017Інциденти
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Від удару у громадському транспорті побились вікна, скло подряпало трьох пасажирів, але від госпіталізації вони відмовились.
Екскаватор вдарив маршрутку / Скріншот
Сьогодні, 27 червня, на столичній Петрівці, на перетині проспектів Оболонський та Бандери зіткнулись рейсова маршрутка та екскаватор. Про це повідомляє ТСН.
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Екскаватор вдарив маршрутку у бік. Від удару у громадському транспорті побились кілька вікон, які й нанесли ушкодження трьом особам. Постраждалим обробили подряпини на місці, від госпіталізації всі відмовились.
Водіїв повезли до лікарні – встановлюватимуть їхній стан та наявність у крові алкоголю. Винуватця аварії визначатимуть правоохоронці.
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