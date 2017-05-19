На Львівщині п'яний водій віз до школи понад 20 учнів (відео)

На автодорозі Львів-Шегині поблизу с. Волиця патрульна поліція зупинила шкільний автобус, за кермом якого був п’яний водій. Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Львова.

В автобусі їхали близко 20 учнів. Патрульні зупинили автобус неподалік від навчального закладу, до якого їхали діти.

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Під час спілкування з водієм інспектори помітили в нього очевидні ознаки алкогольного сп'яніння та запропонували пройти перевірку.

"Результат вразив інспекторів. Прилад драгер показав, що вміст алкоголю в крові чоловіка перевищує норму в понад 7 разів, а саме – 1,43 проміле. Водій підтвердив, що випив вина", - йдеться у повідомленні.

На 61-річного чоловіка патрульні склали протокол за ст.130 КУпАП (керування транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння).