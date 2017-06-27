На Харківщині зіткнулися вантажівка, легковик та маршрутка, постраждало 7 людей, у тому числі двоє пішоходів

На Харківщині внаслідок зіткнення вантажівки, легковика та маршрутки постраждало 7 людей.

Як повідомили УНІАН у відділку комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області, до чергової частини Чугуївського відділу поліції інформація про ДТП надійшла сьогодні, 27 червня, у 7.35.

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За відомостями поліції, водій автомобіля «КАМАЗ», 55-річний мешканець Чугуєва, допустив зіткнення з маршрутним таксі «Рута» сполученням Чугуєв-Башкирівка, яким керував інший 55-річний мешканець Чугуєва, та автомобілем «Опель-Вектра» під керування 29-річного мешканця Чугуєвського району.

За попередніми даними, внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали 5 пасажирів маршрутного таксі (37 та 59-річні чоловіки доставлені до реанімації з тяжкими травмами, ще троє чоловіків з маршрутки віком 22, 25 та 41 років доставлені для надання допомоги до шпиталю).

Крім цього у ДТП постраждали двоє пішоходів — 41-річна жінка та її 49-річний чоловік. Вони також доставлені до лікарні.

Обставини ДТП з'ясовує поліція.