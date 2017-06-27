На Одещині легковик злетів у кювет: троє загинули

В результаті ДТП на автодорозі Ізмаїл-Одеса, між населеними пунктами Кирнички і Утконосівка водій легкового автомобіля "Міцубісі", не впорався з керуванням, внаслідок чого автомобіль з'їхав у кювет і перекинувся. Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС Одеської області.

В автомобілі знаходилося 5 людей, з яких двоє дітей. В результаті дорожньо-транспортної пригоди загинули троє дорослих - водій і два пасажири, і постраждали 2 дитини. Хлопчик 2010 р., з діагнозом "закрита черепно-мозкова травма", госпіталізований в Ізмаїльську міську лікарню. Його стан оцінюється як середньої тяжкості.

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Дівчинка 2009 р.н. з діагнозом "закритий перелом лівого стегна, численні політравми", госпіталізована в реанімаційне відділення Ізмаїльської міської лікарні, стан важкий.

Як повідомляв УНІАН, у Києві автомобіль провалився під асфальт, постраждали жінка і дитина.