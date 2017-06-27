У Києві застрелили іноземця (фото)

У Києві застрелили іноземця, столичні поліцейські встановлюють обставини вбивства. Про це повідомляє поліція Києва у Facebook.

Тіло 27-річного чоловіка із вогнепальними пораненнями знайшли у квартирі. Зараз на місці працює слідчо-оперативна група.

Правоохоронці опитали знайомих потерпілого, які розповіли: 27-річний громадянин іншої держави орендував квартиру у будинку на вулиці Голосіївський, а з учорашнього дня перестав виходити на зв'язок. Коли вони потрапили у помешкання, виявили чоловіка із вогнепальними пораненнями голови, грудної клітини та руки.

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"Під час огляду квартири поліцейські вилучили сумку, де були предмети, схожі на автомат Калашникова, пістолети ТТ і Макарова та патрони до них. Ці речі вилучили та направили на експертизу", - зазначили у відомстві.

Зараз вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за фактом умисного вбивства та з’ясовуються обставини події.

Раніше у центрі Києва біля Золотих воріт зарізали чоловіка. Убитим біля Золотих воріт у Києві виявився голова спілки мігрантів України.