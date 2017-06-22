Зниклу пару з Києва жорстоко вбили окультисти (відео)

Зникле у Києві молоде подружжя знайшли мертвими на Чернігівщині, звідки вони робили останній телефонний дзвінок. Їхні тіла були закопані на території закинутої ферми.

За даними поліції, чоловіка побили до смерті, а на тілі жінки виявили ножові поранення, йдеться у сюжеті ТСН.

"Попередньо встановлено, що пара довгий час не могла мати дітей. У результаті вони познайомилися з чоловіком, який за допомогою магії пообіцяв їм допомогти. Коли вони за попередньою домовленістю приїхали на Чернігівщину, зловмисник-шахрай вбив чоловіка та жінку й закопав тіла біля ферми", - заявив начальник ГУ Нацполіції в Києві Андрій Крищенко.

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Як з'ясувалося, у вбивці була спільниця, яку затримали неподалік від місця трагедії. Згодом на базі відпочинку в Черкаській області правоохоронці схопили й підозрюваного у вбивстві. У затриманих вилучили окультну літературу, амулети й різні ритуальні предмети.

"Я не була в курсі тих справ, але вона спілкувалася із сестрою. Казала, що вони хотіли мати дітей. У них не виходило. Вони зверталися до лікарів. Десь до ворожки якоїсь, їм говорили, що пороблено", - розповіла мати Ольги Зубенко.

Зараз правоохоронці встановлюють усі обставини вбивства й перевіряють можливу причетність підозрюваних до аналогічних злочинів. За скоєне їм загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.