На Рівненському полігоні бойова машина з’їхала в кювет, травмовано п’ятеро військових

На Рівненському полігоні внаслідок аварії, що трапилася 29 червня, травмовано п’ятеро військовослужбовців.

Читайте такожНа Львівщині під час руху загорівся автомобіль з військовими

Як повідомив кореспонденту УНІАН начальник прес-служби оперативного командування «Захід» полковник Анатолій Прошин, під час проведення заходів бойової підготовки водій однієї з бойових машин, здійснюючи маневр, допустив з’їзд машини в кювет.

Військовослужбовці, які перебували в бойовій машині, отримали травми різного ступеню важкості. На місці події силами медичної служби бригади травмованим була надана невідкладна медична допомога. На даний час військовослужбовці доставлені до військового госпіталю.

Командуванням військової частини призначене службове розслідування.