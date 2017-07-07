На Миколаївщині невідомі намагались підпалити будинок депутата міськради

У Вознесенську Миколаївської області невідомі особи кинули у будинок приватного підприємця, 55-річного депутата міської ради пляшку із займистою сумішшю, поліція розслідує цей факт.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації поліції Миколаївської області, депутат повідомив про подію 6 липня близько 15.00.

"Протягом семи хвилин на місце події прибула слідчо-оперативна група поліції Вознесенського району. Правоохоронці поспілкувались із потерпілим, прийняли у нього заяву та пояснення, поспілкувались із можливими свідками та, оглянувши територію домоволодіння, виявили біля будинку фрагменти скла пивної пляшки, шматок ганчірки з паливно-мастильною речовиною та сліди взуття", - повідомили в поліції.

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Речові докази вилучені та направлені для проведення відповідної експертизи.

Інформацію про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч.2 ст.15 «Замах на злочин» ч.2 ст.194 Кримінального кодексу України «Умисне знищення або пошкодження майна», санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.