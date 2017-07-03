У головну львівську синагогу кинули коктейль Молотова

У діючу синагогу на вул. Братів Міхновських, 4 у Львові кинули коктейль Молотова. Хоч інцидент стався 30 червня вранці о 04:00, про це стало відомо лише у понеділок, 3 липня, після повідомлення прес-служби Львівської міськради, передає ZAXID.NET.

Директорка Всеукраїнського єврейського благодійного фонду «Хесед-Ар’є» Адель Діанова повідомила, що окрім цього випадку у Львові відбувся ще один акт вандалізму щодо євреїв – на стінах синагоги на вул. Шолом-Алейхема, 12 невідомі написали образливі вислови.

«На вул. Міхновських у синагогу кинули «коктейль Молотова». Але у вікно він не попав – він вдарився у стіну між вікнами, через що впав на подвір'я, де й згорів. А на вул. Шолом-Алейхема, 12, де є колишній будинок єврейської громади, написали образливі написи – «Геть жидівську владу» та «Жиди, пам'ятайте 1 липня», натякаючи на погроми, які відбувалися у Львові з 30 червня по 2 липня 1941 року, коли загинули 7 тисяч євреїв», – розповіла Адель Діанова.

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Водночас у міськраді заявили, що засуджують акти вандалізму щодо євреїв.

«Ми суворо засуджуємо акти вандалізму, які відбулись у Львові. Винні мають бути притягнуті до відповідальності. Звертаємось до правоохоронних органів, аби максимально оперативно розслідувати ці дії. Львів завжди був, є і буде містом толерантним», – заявив заступник міського голови Львова з питань розвитку Андрій Москаленко.

Раніше у Львові два російських банки закидали "коктейлями Молотова".