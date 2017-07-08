У ДСНС уточнили, що під час вибуху в житловому будинку у Києві постраждали шестеро осіб

За уточненими даними, під час вибуху у житловому будинку у Голосіївському районі Києва постраждали шестеро осіб.

Як повідомляє Держслужба за надзвичайних ситуацій в оперативній інформації станом на 21.00, внаслідок вибуху постраждало 6 осіб, 1 особа від госпіталізації відмовилась інші 5 з травмами різного ступеню тяжкості госпіталізовано до лікарні, серед яких дитина 14-ти років.

Читайте такожУ Києві понад 150 осіб залучено до розбирання завалів у будинку, де стався вибух

Ще дві особи загинули - жінка 1972 року народження та чоловік, анкетні дані якого наразі встановлюються.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Києві близько 13.30 стався вибух у другому під’їзді триповерхового будинку поблизу станції метро «Голосіївська». За попередньою інформацією правоохоронних органів, у будинку вибухнув газ.

Раніше повідомлялося, що внаслідок вибуху загинула жінка 1972 року народження, двоє дітей якої залишилися сиротами. Постраждали семеро осіб. Загалом у будинку зареєстровано близько 70 осіб.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановленим законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.