Вночі у Києві на проспекті Перемоги сталася смертельна ДТП (фото)

В ніч з 9 на 10 липня у Києві на проспекті Перемоги невідомий на мікроавтобусі збив пішохода

Про це повідомляє Еспресо ТВ.

Зазначається, що двоє товаришів намагалися перебігти дорогу у не встановленому для цього місці навпроти автобусної зупинки. Проте, один з пішоходів до парку Нивки так і не добіг, його збив мікроавтобус Мерседес. Товариш намагався відтягнути загиблого з дороги та, викликавши поліцію і швидку, зник з місця ДТП.

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Через деякий час з'явилися четверо чоловіків, один з яких був у неадекватному стані та кидався на людей, вимагаючи водія. Поліцейський намагався втихомирити дебошира, проте останній вдарив правоохоронця в обличчя. Після цього патрульний був змушений використати табельну зброю та зробити попереджувальний постріл. Але, щоб заспокоїти чоловіка, поліцейським довелося застосувати фізичну силу та затримати дебошира.