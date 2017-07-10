Вночі у Києві на проспекті Перемоги сталася смертельна ДТП (фото)

07:25, 10 липня 2017
Інциденти
2899 0

Люди намагалися перебігти дорогу у не встановленому для цього місці навпроти автобусної зупинки.

Товариш загиблого викликав поліцію і швидку, а потім зник з місця пригоди / фото espreso.tv

В ніч з 9 на 10 липня у Києві на проспекті Перемоги невідомий на мікроавтобусі збив пішохода

Про це повідомляє Еспресо ТВ.

Зазначається, що двоє товаришів намагалися перебігти дорогу у не встановленому для цього місці навпроти автобусної зупинки. Проте, один з пішоходів до парку Нивки так і не добіг, його збив мікроавтобус Мерседес. Товариш намагався відтягнути загиблого з дороги та, викликавши поліцію і швидку, зник з місця ДТП.

Читайте такожНа Тернопільщині автобус із туристами впав у прірву: поліція назвала причину ДТП (фото, відео)

Через деякий час з'явилися четверо чоловіків, один з яких був у неадекватному стані та кидався на людей, вимагаючи водія. Поліцейський намагався втихомирити дебошира, проте останній вдарив правоохоронця в обличчя. Після цього патрульний був змушений використати табельну зброю та зробити попереджувальний постріл. Але, щоб заспокоїти чоловіка, поліцейським довелося застосувати фізичну силу та затримати дебошира.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #смертельна ДТП у Києві