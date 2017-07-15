В Херсонській області горить ліс

У Херсонській області, поблизу с. Кринки Олешківського району, на території Дніпровського лісництва окремими осередками горить лісова підстилка на площі близько 5 гектарів.

Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, пожежа виникала о 14.47.

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До ліквідації пожежі залучено 75 осіб та 21 одиниця техніки, з них від ДСНС - 55 осіб та 15 од. техніки.

Як відомо, раніше під Києвом сталася масштабна пожежа на складі.