Під Києвом сталася масштабна пожежа на складі: знищено автомобіль та будинок охорони

Під Києвом на складі деревини сталася масштабна пожежа. Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДержНС).

"13 липня надійшла інформація про пожежу штабелів деревини на вул. Комарова, 24 у с. Мила Києво-Святошинського району. Вогнеборці, які прибули за викликом встановили, що горять штабелі піддонів та дошки для їх виготовлення. О 05:00 пожежу площею 1000 кв.м локалізовано. Загиблих та травмованих немає", - йдеться у повідомленні.

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Внаслідок пожежі знищено 50 куб.м деревини та піддонів на площі 1000 кв.м, три побутові вагончика по 12 кв.м, будинок охорони на площі 40 кв.м та легковий автомобіль «Шкода».

"Врятовано від знищення вогнем 100 куб.м деревини, поруч розташовані житловий будинок та готельно-ресторанний комплекс. До гасіння залучені 38 чоловік особового складу та 7 одиниць техніки, а також автоцистерна пожежної служби охорони с. Дмитрівка та 2 водовозки", - додали у відомстві.

Як відомо, раніше на нафтобазі під Одесою вибухнув бензовоз.