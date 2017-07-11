Під Львовом вантажівка зім'яла легковик з людьми, загинули дві людини (фото)

На Львівщині на трасі Київ-Чоп у результаті дорожньо-транспортної пригоди загинули дві людини. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля "Волга", 34-річний житель одного з сіл Пустомитівського району, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з вантажним автомобілем "Мерседес".

В результаті зіткнення водій і пасажир "Волги", особу якого правоохоронці встановлюють, від отриманих травм померли на місці події.

Правоохоронці встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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Нагадаємо, раніше у Вінницькій області зіткнулися два автомобіля, з п'яти чоловік вижив один.