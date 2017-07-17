Під Харковом на підприємстві робочого переїхав вагон

У неділю, 16 липня, в місті Дергачі Харківської області при виконанні робіт на заводі чоловік потрапив під вагон. Від отриманих травм він помер. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції в Facebook.

"Про подію, яка відбулася на заводі в селищі Солоницівка, у Дергачівський відділ поліції повідомив начальник цеху вчора о 17:08", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці з'ясували, що загиблий був вантажником по розвантаженню вагонів на даному підприємстві.

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За фактом загибелі працівника на підприємстві відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 271 (порушення вимог законодавства про охорону праці) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає максимальне покарання до семи років позбавлення волі. Слідчі дії тривають.

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