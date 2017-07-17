Поліція Житомирщини закликає підприємців Новограда-Волинського допомогти їй у викритті банди рекетирів

Поліція Житомирщини закликала жителів Новограда-Волинського допомогти їй у викритті банди вимагачів у Новограді-Волинському, над яким поліція працювала спільно з УСБУ упродовж півроку.

Про це сьогодні на брифінгу в обласному ГУ Нацполіції начальник регіональної поліції В’ячеслав Печененко, повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Нацполіції у Житомирській області.

Як зазначається у повідомленні, на брифінгу Печенеко розповів, що над викриттям банди вимагачів у Новограді-Волинському поліція працювала спільно з УСБУ упродовж півроку. «Важливим елементом документування злочинної діяльності стало викриття підозрюваних безпосередньо під час отримання грошей за «кришування»», - нагадав він.

Керівник Головного управління НП Житомирщини розповів, що у розслідуванні резонансного провадження, розпочатого за ст. 189 (Вимагання) ККУ, поліція сподівається на підтримку жителів Новограда-Волинського та району, які потерпали від дій затриманих.

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«На даний час у нас є дві заяви і я дякую підприємцям за їх активну позицію, за те, що вони не злякались і заявили про протиправні дії підозрюваних», - сказав Печененко.

«Але після проведених обшуків у нас є записи їх «чорнової» бухгалтерії і є підстави вважати, що потерпілих – набагато більше», - додав він.

За наявною інформацією, підозрювані змушували сплачувати їм кошти за успішне ведення бізнесу, погрожуючи його власникам насильством чи шантажем.

У ході досудового розслідування, за словами керівника поліції, можлива також додаткова кваліфікація дій затриманих.

На даний час слідчими внесені клопотання про обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Як повідомляв УНІАН, на Житомирщині 14 липня СБУ і Нацполіція затримали трьох рекетирів. Організоване угруповання під керівництвом «кримінального авторитета», раніше засудженого за розбій та крадіжки, знешкодили у Новограді-Волинському співробітники Управління СБУ в Житомирській області спільно з ГУ Національної поліції.

Зловмисників затримали 14 липня під час передачі їм одним з підприємців частини щомісячної «данини».