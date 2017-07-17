У Дніпропетровській області сталася пожежа на військовому полігоні - стрільби призупинено

17 липня поблизу смт Гвардійське Новомосковського району Дніпропетровської області на території військового полігону Міноборони внаслідок проведення навчальних стрільб сталося загорання сухої трави та лісової підстилки окремими осередками на площі близько 25 га. Про це повідомили у прес-службі ДСНС.

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Стрільби було призупинено. До ліквідації пожежі залучено 289 осіб та 23 одиниці техніки, з них від ДСНС - 75 осіб та 10 одиниць техніки. На місці події працює оперативна група ГУ ДСНС України в Дніпропетровській області.

Як повідомляв УНІАН, у Херсонській області поблизу с. Кринки Олешківського району на території Дніпровського лісництва окремими осередками горіла лісова підстилка на площі близько 5 гектарів.