Представництво президента України в АР Крим заявило про припинення прийому громадян в Херсоні

У представництві президента України в Автономній республіці Крим, розташованому в місті Херсоні, заявили про тимчасове припинення прийому громадян. Про це повідомляє прес-служба представництва.

"У зв'язку з протиправними діями з боку агресивно налаштованих учасників акції так званої "Громадської ради з питань Криму", представництво тимчасово припиняє особистий прийом виключно з міркувань безпеки та існування загрози життю і здоров'ю громадян та працівників", – йдеться в повідомленні.

Всіх громадян, які дійсно потребують допомоги, просять звертатися в представництво по електронній пошті або по скайпу.

Як уточнює "Крим.Реалії", серед учасників акції в Херсоні біля будівлі ППУ в АРК з вимогою відставки нинішнього глави представництва зустрічається негативна реакція до такої ініціативи державної структури. Крім того, голова громадської ради з питань Криму Ізет Гданов зазначив, що громадяни, які хотіли і не змогли потрапити в будівлю ППУ в АРК, подали заяву в правоохоронні органи.

На думку учасників пікетів, обмеження допуску в представництво "є порушенням конституційних прав громадян".

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У головному управлінні Нацполіції в Херсонській області поінформували, що з заявами до правоохоронців звернулися і учасники пікету, і співробітники представництва.

Громадяни, які організували пікет під будівлею представництва президента України в Криму, яке знаходиться в Херсоні, заперечують звинувачення у спробах захопити приміщення.