У Харкові невідомі зарізали таксиста і залишили його тіло на задньому сидінні авто (фото)

У Харкові на проспекті Героїв Сталінграду невідомі вбили водія таксі. Про це повідомляє місцеве видання 057.ua.

Місцеві жителі знайшли машину однієї із служб таксі близько восьмої ранку. На задньому сидінні був виявлений труп водія. За висновком експертів, чоловік загинув від численних ножових поранень.

"На місце одразу ж виїхала слідчо-оперативна група. Попередньо встановлено, що у загиблого знайшли численні ножові поранення. Труп знаходився на задньому сидінні його машини". - розповіла прес-офіцер ГУНПУ в Харківській області Олена Баранник.

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Також відомо, що у водія таксі пропали всі гроші. Крім того, капот машини був відкритий.

За даним фактом поліції відкрили дві кримінальні провадження за статтями "умисне вбивство", а також "розбій" КК України. Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, ранішев Харкові вбили іноземного студента. Загиблий виявився громадянином Марокко, він навчався в одному з харківських вузів.