Вбивство ув'язненого у СІЗО в Одесі: прокуратура розпочала розслідування

Прокуратура Одеської області розпочала розслідування за фактом недбалості посадових осіб Одеського слідчого ізолятора, в якому напередодні, 19 липня, було вбито ув'язненого.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Одеської області, 20 липня у зв'язку із зазначеною подією розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки).

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«У рамках розслідування слідчі прокуратури перевірять законність виконання службових обов'язків співробітниками зазначеної установи», - відзначили у прес-службі.

Як уточнили у відомстві, в середу, 19 липня, у камері слідчого ізолятора виявлено вбитим 40-річного ув'язненого.

«Тіло - з ознаками насильницької смерті. У зв'язку з цим співробітниками Малиновського відділу поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство)», - розповіли в прокуратурі.

Як повідомив УНІАН представник поліцейського главку, убитий підозрювався у крадіжці. У камері він утримувався з ще трьома ув'язненими.

За попередніми даними, чоловікові завдали травми, не сумісні з життям, гострим предметом - «заточкою».