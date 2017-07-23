В Олешківському районі Херсонщини горить ліс на площі близько 5 га.

Як повідомляє Головне управління ДСНС у Херсонській області, повідомлення про пожежу у 34-му кварталі Костогризівського лісництва Цюрупинського лісомисливського господарства Олешківського району надійшло о 17.15.

Читайте такожУ Дніпрі троє рятувальників постраждали від вибуху під час гасіння пожежі

Площа пожежі, за попередніми даними, становить близько 5 га, місцями з переходом у верхову пожежу.

До ліквідації пожежі залучено 91 осіб та 26 одиниць техніки.

Залучається пожежний гелікоптер Мі-8 Міноборони України. Приведено в готовність авіацію ДСНС.