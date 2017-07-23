В Олешківському районі Херсонщини горить ліс на площі близько 5 га
01:34, 23 липня 2017Інциденти
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До ліквідації пожежі залучено 91 осіб та 26 одиниць техніки.
Площа пожежі, за попередніми даними, становить близько 5 га / фото Головне Управління ДСНС України у Херсонській області
В Олешківському районі Херсонщини горить ліс на площі близько 5 га.
Як повідомляє Головне управління ДСНС у Херсонській області, повідомлення про пожежу у 34-му кварталі Костогризівського лісництва Цюрупинського лісомисливського господарства Олешківського району надійшло о 17.15.
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Площа пожежі, за попередніми даними, становить близько 5 га, місцями з переходом у верхову пожежу.
До ліквідації пожежі залучено 91 осіб та 26 одиниць техніки.
Залучається пожежний гелікоптер Мі-8 Міноборони України. Приведено в готовність авіацію ДСНС.
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