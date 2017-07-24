Один убитий, шість поранених: ЗМІ розповіли подробиці автоматної стрілянини в Дніпрі

У Дніпрі близько 20.00 в понеділок 24 липня сталася перестрілка на проспекті Гагаріна, в результаті якої одна людина загинула і шестеро отримали поранення. Вбивство відбулося біля лаундж-бару D.O.M. Hookah House на проспекті Гагаріна, 92.

Ймовірно, стріляли з автоматів Калашникова. Кількість стрільців з'ясовується, на даний момент передбачається, що їх було двоє або троє, зазначає Інформатор.

"Ми бачили, як по проспекту вниз в сторону центру їде біла машина. З неї вийшов чоловік і почав стріляти, пострілів було багато, безперервно протягом хвилини, можливо, довше. Стрілець влучив у двох чоловіків, потім сів у машину і поїхав", - розповіла виданню очевидець Юлія.

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Один із автоматів стрілки викинули далі по проспекту Гагаріна, недалеко від ТЦ "Нагорка".

Як пише КП в Україні, в кафе "Суліко" сиділо троє чоловіків, які нічого не замовляли. До входу в заклад під'їхали два автомобіля. Люди, які вийшли з авто, зайшли в кафе і почали словесні розборки з відпочиваючими в кафе чоловіками. Між ними зав'язалася бійка.

У одної компанії з собою були травматичні пістолети, нібито незаряджені, у другої автомати Калашникова. Стрілянина почалася в кафе, а потім продовжилася на вулиці. Перестрілка охопила досить велику територію, так як сліди крові є на іншій стороні проспекту.

В ході перестрілки застрелили одну людину, шестеро перебувають у лікарні, один з них у важкому стані. Чоловік із першої компанії, що сиділа в кафе, не став чекати приїзду медиків, і сам відвіз своїх друзів у лікарню. Він розповів "КП в Україні", що з нападниками незнайомий.

Компанії, що стріляла з автоматів, вдалося втекти. Однак, за непідтвердженою інформацією, один із них поранений. Автомати Калашникова, з яких стріляли, поліція знайшла викинутим в районі вулиці Чернишевського. В місті ввели план перехоплення. Зараз поліцейські оглядають кущі і дерева у пошуках гільз.

Як пише видання strana.ua з посиланням на очевидців події, стрілець вискочив з автомобіля білого кольору, відкрив вогонь з автомата Калашникова, а потім втік на цьому ж автомобілі зі спільниками.

"За словами одного з потерпілих, вони з компанією відпочивали в кафе. Нападники, яких вони знали, приїхали і відразу почали рукопашну бійку. Вони дістали пістолет, у відповідь на це нападники дістали два автомати", - написав Денис Гороховський на сторінці в Facebook.