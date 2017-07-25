Мікроавтобус та вантажівка "розчавили" легковик під Львовом - троє загиблих

Троє молодих чоловіків загинули, ще четверо людей потрапили до лікарні після потрійної ДТП біля Львова. Як повідомляється у сюжеті ТСН.Ранок, на кільцевій дорозі поблизу села Чишки зіткнулися три попутні автомобілі.

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Мікроавтобус ударив легковик ВАЗ і штовхнув його у вантажівку, що їхала попереду. Великі машини просто розчавили автівку - від легковика майже нічого не лишилося. Водій і пасажир легковика загинули на місці. Ще один пасажир помер у лікарні.

Також із різними травмами шпиталізували щонайменше чотирьох людей з інших автомобілів.

Як повідомляв УНІАН, 24 липня на Львівщині перекинулась фура, водій та пасажир внаслідок аварії отримали тілесні ушкодження.