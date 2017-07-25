На Київщині у моторошній ДТП з іноземцями постраждали дев'ятеро людей (фото)

На Київщині в ДТП за участю іноземців постраждали 9 осіб, серед них двоє дітей. Про це ГУ Нацполілції в області повідомило на сторінці у Facebook.

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Інцидент трапився вівторок о 7.30 на 61-му кілометрі автотраси Київ-Одеса. "Попередньо встановлено, що водій автомобіля Nissan з державними номерами Білорусі виїхав на зустрічну смугу руху, де скоїв зіткнення з двома автомобілями. Автомобіль Saab з держномерами Білорусі, в салоні якого їхали громадяни Білорусі, рухався у напрямку міста Київ. За ним слідувала автівка Mitsubishi з українськими держномерами, в салоні якого теж були громадяни Білорусі. У цей час їм на зустріч виїхав автомобіль Nissan", - сказано у повідомленні.

У результаті ДТП травми різного ступеню тяжкості отримало 9 людей, серед них іноземці та 2 двоє неповнолітніх. Потерпілих відправили до медичних закладів.

"На місці аварії працюють слідчо-оперативна група Білоцерківського відділу поліції, фахівці-експерти, медики. Встановлюються всі обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди", - підсумували у поліції.