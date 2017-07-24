В аварії на Житомирщині загинули брат і сестра, а їх батька з травмами доставлено до лікарні
Наразі медики надають йому необхідну допомогу. За цим фактом правоохоронцями проводиться перевірка, вирішується питання щодо правової кваліфікацій цієї події.
Сьогодні вранці в аварії на Житомирщині загинули брат та сестра, повідомили УНІАН у прес-службі патрульної поліції Житомира.
Як зазначається у повідомленні, 24 липня близько шостої ранку на 228 км автодороги «Київ-Чоп» поблизу села Наталівка водій автомобіля не впорався з керуванням та зіткнувся з вантажівкою, що стояла обабіч дороги.
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У результаті ДТП травми, несумісні з життям, отримали молоді люди, пасажири авто: брат та сестра. Їх батька, водія автомобіля, доставлено до травматологічного відділення однієї з лікарень області.
Наразі медики надають йому необхідну допомогу.
За цим фактом правоохоронцями проводиться перевірка, вирішується питання щодо правової кваліфікацій цієї події.