В аварії на Житомирщині загинули брат і сестра, а їх батька з травмами доставлено до лікарні

Сьогодні вранці в аварії на Житомирщині загинули брат та сестра, повідомили УНІАН у прес-службі патрульної поліції Житомира.

Як зазначається у повідомленні, 24 липня близько шостої ранку на 228 км автодороги «Київ-Чоп» поблизу села Наталівка водій автомобіля не впорався з керуванням та зіткнувся з вантажівкою, що стояла обабіч дороги.

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У результаті ДТП травми, несумісні з життям, отримали молоді люди, пасажири авто: брат та сестра. Їх батька, водія автомобіля, доставлено до травматологічного відділення однієї з лікарень області.

Наразі медики надають йому необхідну допомогу.

За цим фактом правоохоронцями проводиться перевірка, вирішується питання щодо правової кваліфікацій цієї події.