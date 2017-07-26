У Кривому Розі люди Вілкула влаштували сутичку з АТОшниками й матерями полонених бійців (фото, відео)

Сьогодні, 26 липня, на пленарне засідання сесії Криворізької міської ради прийшли матері полонених криворіжців, учасники АТО. Раніше депутат міськради Микола Колесник заявляв, що наполягатиме на ухваленні проекту рішення Про внесення змін до рішення міської ради про затвердження програми, за якою надається матеріальна допомога сім'ям загиблих, родинам полонених, інвалідам війни 1,2,3 групи, передає 0564.

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Співробітники муніципальної гвардії не пропускали у сесійний зал криворіжців, серед яких і матері полонених, й учасники АТО. Самого Миколу Колесника на вході до міськвиконкому облив зеленкою хлопчик 11-13 років.

Колесник на своїй сторінці у Facebook розповів, що в Кривому Розі на засіданні міськради сталася сутичка між муніципальною гвардією і бійцями АТО, все це він назвав "сепарським шабашем".

"А потім було вже все. "Мусора" і вілкуловська муніципальна гвардія почала шматувати і жінок, й бійців, на прохання навести порядок і забезпечити можливість потрапити до сесійної зали реакції нуль! Коли простягнули руки до жінок, тоді почалося", - йдеться у повідомленні депутата.