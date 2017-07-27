Потужний вибух у столичній багатоповерхівці: відселили десятки людей (відео)

З будинку у Голосіївському районі Києва, де напередодні стався вибух, відселили 36 осіб. Про це повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на заступника голови КМДА Олександра Спасибка.

"На Бурмистенка, 12, працює цілодобовий штаб і з мешканцями ведеться робота. Станом на 8:00 27 липня 36 мешканців із 17-ти помешкань тимчасово відселено з будинку в готель-гуртожиток Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Житло, яке отримали постраждалі, обладнано всім необхідним", – сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, 26 липня у Голосіївському районі Києва стався вибух невідомого походження у квартирі на першому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку. Внаслідок вибуху одна особа загинула, ще одна постраждала.

За фактом вибуху відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.