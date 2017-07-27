У Києві рятувальники продовжать розбирати завали на місці вибуху у багатоповерхівці

Рятувальники сьогодні продовжать розбирати завали на місці вибуху в 9-поверховому житловому будинку у Голосіївському районі Києва.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

«27 липня заплановано продовження робіт з розбирання завалів, засідання комісії ТЕБ та НС м. Києва щодо визначення придатності будинку та аварійного під’їзду для подальшого проживання», - йдеться у повідомленні.

У відомстві зауважили, що причина вибуху встановлюється.

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Як повідомляв УНІАН, 26 липня у Голосіївському районі Києва стався вибух невідомого походження у квартирі на першому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку. Внаслідок вибуху одна особа загинула, ще одна постраждала. Мешканців аварійного під’їзду відселено до гуртожитку університету ім. Т.Г. Шевченка та родичів.

За фактом вибуху відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.