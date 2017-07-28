Пограбований вчора в центрі Одеси підприємець раптово відмовився писати заяву (відео)

Одеська поліція розшукала жертву вчорашнього пограбування у центрі міста.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Господар чорного Hyundai, всупереч відео, на якому нападники вихоплюють з машини сумку, заявляє, що жодних цінностей у нього не вкрали. І попри побиті вікна автомобіля заявляє, що його майно не постраждало, відтак претензій до нападників він не має, із заявою до поліції не звертатиметься.

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Правоохоронці повідомили, що і без заяви мають підстави для початку кримінального провадження. Щоправда, те, що на відео виглядає як збройний напад, кваліфікують як хуліганство – чотирьох чоловіків, які його скоїли, продовжують шукати.

Як повідомляв УНІАН, за даними місцевих ЗМІ, напередодні троє бандитів з пістолетом, молотками і битами напали на автомобіль, в якому знаходився підприємець, який тільки-но забрав з банку велику суму готівкою.