В Одесі троє озброєних чоловіків влаштували стрілянину біля банку і відібрали у підприємця сумку з грошима (відео)

В Одесі у відділення банку «Восток» на Рішельєвській, 33 стався розбійний напад. Про це повідомляє "Думська".

Як повідомляють очевидці, троє бандитів з пістолетом, молотками і битами напали на автомобіль Hyundai Tucson з київськими номерами, в якому знаходився підприємець, який тільки-но забрав з банку велику суму готівкою.

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Грабіжники розбили вікна в машині, кілька разів вистрілили в повітря і витягли сумку з грошима. Після цього вони втекли на автомобілі Skoda Octavia білого кольору.

Нагадаємо, раніше п'яний полковник розвідки влаштував стрілянину в Києві. Побачивши правоохоронців, чоловік викинув зброю і спробував втекти, але його затримали. Тоді він пред'явив посвідчення полковника і спробував "зам'яти" справу.