У Харкові прорвало водопровід: жителів будинку розбудив "фонтан" заввишки в 7 поверхів (відео)

Потужна струмінь холодної води в ніч на п'ятницю, 28 липня, пробилася з-під землі і кілька годин поливала багатоповерхівку на проспекті Людвіга Свободи. Місцеві мешканці зняли порив водопроводу на відео. Про це повідомляє Mediaport.

За словами очевидця, розрита яма з початку весни через якусь проблему з гарячою водою, її досі немає. Жителі намагалися хоч якось закласти дірку шматками асфальту і перенаправити воду в сторону.

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За інформацією прес-служби комунального підприємства «Харківводоканал», холодне водопостачання вже відновили. У міській диспетчерській службі повідомили, що «Тепломережі» проводять планову перекладання трубопроводу» і обіцяють завершити роботи до 31 липня.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Києві прорвало трубопровід в результаті чого дорога просіла.