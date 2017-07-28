У Дніпрі на перехресті "Муніципальна варта" збила пішохода (фото)

У Дніпрі на перехресті проспекту Богдана Хмельницького і вулиці Гавриленка (колишня Шкільна) збили пішохода. Про це повідомляє Інформатор.

Як стало відомо, Chevrolet їхав по проспекту з боку центру. На пішохідному переході біля вулиці Гавриленка автомобіль не поступився дорогою жінці і збив її.

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«Мій підлеглий розповів, що жінка різко вибігла і говорила по телефону в цей момент», — розповів представник «Муніципальної Варти».

З жінкою все в порядку, вона знаходиться в лікарні. Як розповіла поліцейський, постраждалій 47 років, від удару вона опинилася на асфальті, була в свідомості і могла говорити, але не рухалася. Перехожі надали їй необхідну першу допомогу, після чого жінку госпіталізували. Всі деталі і причини ДТП в подальшому з'ясовуватимуть правоохоронні органи.

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