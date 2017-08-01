В Одесі зіткнулися кілька авто: постраждали четверо людей, серед них - троє малолітніх дітей

В Одесі сьогодні у результаті зіткнення кількох автомобілів постраждали четверо людей, зокрема троє малолітніх дітей.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління патрульної поліції Одеси, аварія сталася опівдні на Об'їзній дорозі.

За попередньою інформацією, водій вантажного автомобіля Renault Magnum, не витримавши безпечної дистанції, допустив зіткнення з мікроавтобусом Mercedes Vito. Після зіткнення з вантажівкою мікроавтобус зіткнувся з ще одним вантажним автомобілем Renault, який рухався у попутному напрямку, а також з автомобілем Citroen, який рухався по смузі зустрічного руху.

Читайте такожДТП на Херсонщині: військовий автомобіль зіткнувся з цивільним легковиком, є постраждалі (фото)

В результаті дорожньої аварії четверо пасажирів Mercedes дістали тілесні ушкодження - троє малолітніх дітей (всі віком до 6 років) і 28-річна жінка. Потерпілих доставили до медичного закладу. На місце події прибув слідчий. Обставини і причини ДТП встановлюються.

Як уточнив представник регіонального главку Нацполіції, потерпілі - жителі Тернополя.