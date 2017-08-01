У Львові відбулося сильне задимлення одразу на двох електропідстанціях

У вівторок, 1 серпня, на електропідстанціях на вул. Замарстинівській та вул. Володимира Великого, які живлять електротранспорт, виникло сильне задимлення. Про це повідомляє ZAXID.NET з посиланням на прес-службу ДСНС у Львівській області.

Так, приблизно в 17:23 до надзвичайників надійшло повідомлення про пожежу на електропідстанції на вул. Володимира Великого, 52, а о 17:40 повідомили про пожежу на електропідстанції на вул. Замарстинівській. На вул. Володимира Великого виїхали вісім, а на вул. Замарстинівську п'ятеро рятувальників.

Читайте такожПожежа в Одесі: в Аркадії біля відомого нічного клубу згоріла піцерія (фото, відео)

Станом на 19:20 рятувальники з'ясували, що загорянь не було, проте були сильні задимлення, які вже вдалося ліквідувати. Електропідстанції належать ЛКП «Львівелектротранс». Через перебої у їх роботі зупинилися частина маршрутів елетротранспорта.

Як повідомляв УНІАН, рятувальники ліквідували пожежу площею 2 га на острові Хортиця в Запоріжжі.