Рятувальники ліквідували пожежу площею 2 га на острові Хортиця у Запоріжжі (фото)

Рятувальники ліквідували пожежу площею 2 га на острові Хортиця, що розташований у місті Запоріжжя.

Як повідомили у прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій, сьогодні, 31 липня, о 17:18 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу.

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На місці події рятувальники встановили, що горить суха трава на загальній площі 2 га. 0 18:30 пожежу було локалізовано, о 19:10 - ліквідовано. Щоб запобігти повторному загорянню, вогнеборці перевірили осередки горіння на наявність тління.