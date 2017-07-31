Рятувальники ліквідували пожежу площею 2 га на острові Хортиця у Запоріжжі (фото)

21:37, 31 липня 2017
Інциденти
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О 18:30 пожежу на острові Хортиця було локалізовано, о 19:10 - ліквідовано, вогнеборці перевірили осередки горіння на наявність тління.

На місці події рятувальники встановили, що горить суха трава / фото zp.dsns.gov.ua

Рятувальники ліквідували пожежу площею 2 га на острові Хортиця, що розташований у місті Запоріжжя.

Як повідомили у прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій, сьогодні, 31 липня, о 17:18 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу.

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На місці події рятувальники встановили, що горить суха трава на загальній площі 2 га. 0 18:30 пожежу було локалізовано, о 19:10 - ліквідовано. Щоб запобігти повторному загорянню, вогнеборці перевірили осередки горіння на наявність тління.

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Теги: #пожежа на Хортиці 31 липня#острів Хортиця у Запоріжжі