Справа "смертельного алкоголю" в Україні: трьох виробників сурогату судитимуть у Харкові

У Харкові передано до суду справу щодо трьох членів злочинного угрупування, які організували виробництво сурогатного алкоголю з метилового спирту, від вживання якого у регіоні померло декілька десятків людей. Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на в.о. начальника відділу прокуратури області Олександр Цимбалістенка, провадження стосовно організатора та ще двох членів угрупування, яке займалося незаконним виробництвом з метанолу алкогольного напою та його збутом, направлене до суду цього тижня.

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За відомостями прокуратури, усім трьом членам групи інкримінується незаконне виготовлення алкогольних напоїв, що призвело до отруєння та загибелі людей, вчинене організованою групою (ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 204 КК України).

Крім того, організатор угрупування підозрюється ще й у незаконному заволодінні паспортом (ч. 3 ст. 357 КК України), підробленні документу та його використанні (ч. 1, 4 ст. 358 КК України). Також один із подільників обвинувачується у підробленні акцизних марок (ч.1 ст. 199 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що минулого року 27-річний харків’янин організував групу, яка займалася незаконним виготовленням та збутом спиртних напоїв. У спільники взяв двох своїх знайомих – 31 та 45 років.

Підпільний цех із виготовлення небезпечного сурогату облаштували у гаражах, орендованих за підробленими документами. Метиловий спирт закупляли у сусідній області, розбавляли його водою та домішками коньячної есенції. Розливали отруту у полімерні 5-літрові ємності та 10-літрові тетрапаки.

Смертельні напої під видом коньяку та горілки реалізовували як безпосередньо оптовим клієнтам, так і через кур’єрські служби доставки вантажів по всій території України. Покупців знаходили через мережу Інтернет та особисті знайомства.

При цьому організатор угрупування продавав спиртне під чужим прізвищем, використовуючи підроблений документ. Він обманом заволодів паспортом іншої людини та вклеїв у нього своє фото.

Прокуратура також повідомляє, що за висновками судово-медичної експертизи, на даний момент підтверджено загибель 48 людей внаслідок отруєння метилом.

Як повідомляв УНІАН, затримали виробників сурогату у вересні 2016 року. Наразі усі вони перебувають під вартою. Максимальна санкція статей передбачає 10 років позбавлення волі.

Крім того, окремими провадженнями до суду передаються справи щодо посередників і безпосередніх продавців цього сурогату. Стосовно двох підозрюваних провадження за ч. 3 ст. 204 КК України - вже в суді. Ще 5 обвинувальних актів стосовно 6 підозрюваних готові для передачі до суду.