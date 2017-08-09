У Львові водій авто заснув за кермом і в'їхав у маршрутку

Дорожньо-транспортна пригода сталася 9 серпня близько 7:00 на вул. Личаківській, 175. Водій автомобіля Mercedes заснув за кермом та в’їхав у маршрутку №29. Унаслідок ДТП ніхто не постраждав. Про це повідомила прес-служба патрульної поліції Львова, передає Zahid.net.

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На водія легкового автомобіля було складено протокол за ст. 124. Також на водія маршрутки патрульні винесли постанову за ч. 1 ст. 126 через відсутність усіх необхідних документів для керування транспортними засобами.

Раніше на Львівщині автобус зіткнувся з авто, одна людина загинула, семеро постраждали.