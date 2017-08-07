На Львівщині автобус зіткнувся з авто: одна людина загинула, семеро постраждали (відео)

На Львівщині внаслідок зіткнення міжнародного туристичного автобуса з легковиком одна особа загинула, семеро травмовано. Як повідомили УНІАН у відділі комунікації Головного управління Нацполіції області, дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні близько 11.20 у селі Нагірне Сколівського району.

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За попередніми даними, 46-річний мешканець Львівщини - водій туристичного автобуса «Неоплан», який слідував з Будапешта до Львова, скоїв зіткнення з легковиком «Сітроен», за кермом якого перебував 56-річний мешканець Івано-Франківська.

Внаслідок ДТП водій легковика загинув на місці події, семеро осіб з травмами різного ступеню важкості бригадами швидкої допомоги доставлено до лікарні.

На момент аварії в автобусі перебувало 43 пасажири, серед яких, попередньо, дітей не було. Громадянство постраждалих встановлюється.

Раніше УНІАН повідомляв, що ввечері 6 серпня під Києвом сталася страшна смертельна аварія, в результаті якої на місці загинули шість осіб. Вижившу шестирічну дівчинку доставили в лікарню, де вона згодом померла.