Підозрюваному в причетності до вбивства екс-депутата Держдуми Вороненкова продовжили арешт

Голосіївський суд Києва продовжив арешт підозрюваного у причетності до вбивства екс-депутата Держдуми Дениса Вороненкова Ярославу Тарасенку. Про це повідомляється на сайті прокуратури Києва.

«За рішенням суду термін утримання під вартою продовжено до 8 жовтня 2017 року включно», - йдеться в повідомленні.

У прокуратурі додали, що досудове розслідування триває.

Тарасенко був заарештований в червні. Як заявляла представник прокуратури Києва Надія Максимець, він був водієм автомобіля, який привіз кілера до місця вбивства Вороненкова.

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Як повідомляв УНІАН, Дениса Вороненкова, який в 2016 році переїхав в Україну разом з дружиною Марією Максаковою і отримав українське громадянство, вбили 23 березня в центрі Києва. В результаті перестрілки також було поранено його охоронця і сам кілер, який пізніше помер від поранень.