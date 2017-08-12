У столиці невідомі напали на депутата Київради
18:48, 12 серпня 2017Інциденти
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Злодій ударив чоловіка по голові залізною трубою.
Депутата госпіталізували, лікарі наклали йому кілька швів / фото УНІАН
Під час акції проти незаконної забудови у Дніпровському районі столиці невідомі напали на депутата Київської міської ради Володимира Назаренка. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Всеукраїнського об’єднання «Свобода».
Як стверджують у політсилі, інцидент стався увечері 11 серпня. «Підкравшись ззаду, злодій ударив свободівця по голові залізною трубою», - йдеться у повідомленні.
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Депутата госпіталізували, лікарі наклали йому кілька швів.
Як повідомляв УНІАН, у передмісті Одеси побили помічника директора порту "Чорноморськ".
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