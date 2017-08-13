Смерть матроса ВМС на Одещині: у поліції обіцяють провести незалежну експертизу

Завтра в Одесі буде проведена додаткова незалежна експертиза у складі спільної комісії, яка зробить остаточний висновок про причини загибелі військовослужбовця Військово-морських сил Збройних сил України Арслана Шейхова. Про це написав радник начальника Головного управління Національної поліції України в Одеській області Дмитра Головіна Руслан Форостяк на своїй сторінці в Facebook.

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"Змушений заспокоїти громадськість з приводу трагедії в Роздільнянському районі області. Мова про смерть матроса ВМСУ при незрозумілих обставинах у День його народження", - написав він.

Форостяк запевнив, що враховуючи суспільний резонанс "не існує жодних підстав вважати, що хтось намагається вплинути на хід слідства".

Він підкреслив, що справа на особистому контролі керівництва поліції і командувача ВМС України: "Крім іншого, не буду вдаватися в деталі щодо слідчих дій, зрозуміло чому, але що стосується судмедекспертизи, хотів би повідомити, що вже в цей понеділок, 14 серпня, буде проведена додаткова незалежна експертиза в Одесі у складі спільної комісії, яка зробить остаточний висновок про причини загибелі юнака".

Як повідомляв УНІАН, вчора, 12 серпня, в Одеській області знайшли мертвим військовослужбовця Військово-морських сил Збройних сил України Арслана Шейхова.

Радник начальника Генерального штабу ЗСУ Олена Вербицька повідомила, що напередодні, 11 серпня, військовослужбовець, перебуваючи в законному звільненні, разом з родиною святкував будинку 33-й день народження.

«Близько 19.00 до нього заїхав на своєму автомобілі його знайомий громадянин Злий В. І. (1976 р.), через кілька хвилин вони виїхали в невідомому напрямку», - написала вона і додала, що більше Шейхова ніхто живим не бачив.

Тіло військовослужбовця близько 23.50 знайшов біля воріт свого будинку місцевий лікар с. Єгорівка (Одеська обл., Роздільнянський район).

«При огляді тіла представниками Національної поліції було виявлено множинні забої на тілі і голові, переломи носа і черепа», - зазначила радник начальника Генштабу.

Вона додала, що тіло військовослужбовця було доставлено в морг в м. Роздільна.

«За попередньою інформацією судово-медичного експерта місцевого моргу, смерть Шейхова настала у зв'язку із тим, що він захлинувся блювотною масою. Про вищезазначені тілесні ушкодженнях, які є несумісними з життям, навіть не йдеться», - зазначила вона.

Вербицька не виключає, що такий висновок експерта обумовлений, зокрема, тим, що знайомий військовослужбовця - колишній працівник органів МВС. Вона додала, що знайомий, з яким поїхав військовослужбовець, затриманий і знаходиться в Роздільнянському ВП ГУ НП в Одеській області.