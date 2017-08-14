Чоловік у київському СІЗО помер через хронічну хворобу серця

Причиною смерті чоловіка у Лук’янівському СІЗО столиці стала хронічна ішемічна хвороба серця.

Про це в коментарі кореспонденту УНІАН повідомив прес-секретар заступника міністра юстиції України по пенітенціарній системі Юрій Маслак.

Він розповів, що чоловік потрапив до слідчого ізолятору 4 липня цього року за вчинення вбивства.

«По прибутті до установи був оглянутий черговим лікарем. За даними оперативному огляду даних на гостру соматичну патологію не виявлено. Зі слів, приймав наркотичні речовини та страждав на гепатит С і ВІЛ-інфекцію з 2000 року. Під час первинного тілесного огляду виявлена параорбітальна гематома з ліва та подряпини на підборідді. 18 липня він був госпіталізований з діагнозом проникаюче колото-різане поранення грудної клітини зліва з ушкодженням лівого шлуночку серця. Він собі ці ушкодження завдав самостійно. Чоловік був прооперований у лікарні та отримав курс лікування до 28 липня», - повідомив прес-секретар.

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Маслак також додав, що з 28 липня по 13 серпня чоловік перебував на лікуванні у стаціонарі медичної частини Київського слідчого ізолятора з діагнозом - стан після проникаючого колото-різаного поранення грудної клітини з ліва, де отримував необхідне лікування у повному обсязі.

«У зв’язку з тим, що хворий знаходився у депресивному стані, він був оглянутий лікарем-психіатром та поміщений до камери для психічно хворих, де отримував курс лікування згідно з призначенням лікаря. 13 серпня о 20.55 зафіксована біологічна смерть. Діагноз – хронічна ішемічна хвороба серця. Проведений розтин і є довідка про причину смерті», - повідомив Маслак.

Як повідомляв УНІАН, раніше у коментарі УНІАН Маслак повідомив, що у Києві у Лук’янівському СІЗО помер чоловік 1980 року народження, який страждав на психічні розлади.