Під Одесою п’яний водій врізався в поліцейське авто (фото)

Під Одесою п’яний водій врізався в поліцейське авто. Про це повідомляє патрульна поліція області у Facebook.

Попередньо встановлено, що під час несення служби на дільниці обслуговування у с.Холодна Балка Біляївського району на службовий автомобіль ВАЗ, який стояв на узбіччі та в якому перебував 26-річний поліцейський, скоїв наїзд автомобіль «Ніссан», під керуванням водія, який знаходиться у стані сильного алкогольного сп’яніння.

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Наразі водія затримано на місці події. Тривають першочергові слідчі дії. Дільничного офіцера поліції Усатівського відділення поліції із тяжкими пораненнями у край важкому стані госпіталізовано до медичного закладу.

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