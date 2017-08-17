У центрі Києва чоловік погрожує стрибнути з третього поверху готелю "Хрещатик": вимагає генконсула РФ (фото)

У центрі Києва невідомий чоловік віком близько 40 років у цивільному одязі погрожує стрибнути з третього поверху готелю “Хрещатик”.

Як передає кореспондент УНІАН, він перебуває на сітці, натягнутій на рівні третього поверху будівлі над вивіскою "Альфабанку".

Поліція оточила територію перед входом до готелю “Хрещатик” і здійснює спроби спілкуватися з чоловіком. Той періодично курить сигарети.

На балконі будівлі, що примикає до сітки, перебуває охоронець готелю, який намагається вмовити чоловіка перелізти з сітки на балкон.

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Невідомий розмовляє з охоронцем, погоджується подивитись якісь документи.

Свідки інциденту - працівники закладів, розташованих поряд з готелем, розповідають, що чоловік вимагає генконсула РФ та є росіянином. Вони також говорять, що на сітку той потрапив саме через балкон готелю.

На місці події чергує карета швидкої допомоги.