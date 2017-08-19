На Тернопільщині за добу згоріло два автомобілі

Обидві пожежі ліквідовано пожежно-рятувальною службою.

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, зокрема учора о 9:45 виникла пожежа автомобіля "FIAT" на автодорозі біля села Лосятин Кременецького району. Читайте такожМасштабну пожежу на підприємстві вторсировини у Дніпрі локалізовано, до гасіння залучався літак (відео) Вогнем пошкоджено моторний відсік та кабіну водія автомобіля. Загорання ліквідовано черговим караулом 23-го державного пожежно-рятувального поста 5-ї ДПРЧ Управління. А о 14:47 виникла пожежа автомобіля "Таврія" на польовій дорозі біля села Крутнів Кременецького району. Вогнем знищено автомобіль. Загорання ліквідовано черговим караулом 23-го державного пожежно-рятувального поста 5-ї ДПРЧ Управління.

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